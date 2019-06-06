ОНЛАЙН-БЛОГ: Rus.Delfi на Петербургском международном экономическом форуме

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум. Участники обсудят вопросы экономики и бизнеса, энергетики, транспорта, международное сотрудничество и многое другое.
В форуме примет участие министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, который встретится с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.
В бизнес-диалоге ”Россия — Прибалтика: на пути к доверию и выгодному партнерству” Эстонию будут представлять председатель совета Силламяэского порта Тийт Вяхи, председатель правления Eesti Gaas Антс Ноот.
Ожидается, что в работе форума примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин.
На поля форума съедутся более 3,5 тысяч иностранных делегатов из 140 стран. Общее количество гостей составит 17 тысяч человек. Это рекорд, столько не приезжали никогда.
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