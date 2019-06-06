06.06.2019, 09:17

ОНЛАЙН-БЛОГ: Rus.Delfi на Петербургском международном экономическом форуме

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rus.delfi.ee
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ОНЛАЙН-БЛОГ: Rus.Delfi на Петербургском международном экономическом форуме
ТАСС/ПМЭФ

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал международный экономический форум. Участники обсудят вопросы экономики и бизнеса, энергетики, транспорта, международное сотрудничество и многое другое.

В форуме примет участие министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, который встретится с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

В бизнес-диалоге ”Россия — Прибалтика: на пути к доверию и выгодному партнерству” Эстонию будут представлять председатель совета Силламяэского порта Тийт Вяхи, председатель правления Eesti Gaas Антс Ноот.

Ожидается, что в работе форума примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин.

На поля форума съедутся более 3,5 тысяч иностранных делегатов из 140 стран. Общее количество гостей составит 17 тысяч человек. Это рекорд, столько не приезжали никогда.

Петербургский международный экономический форум 2019
Бизнес-диалог ”Россия — Прибалтика: на пути к доверию и выгодному партнерству” с участием Тийта Вяхи начнется в 11:00.
Дискуссии уже начались. Торжественное открытие ПМЭФ состоится в 13:00, приветственным словом к участникам и гостям форума обратится врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
https://rus.delfi.ee/daily/business/taavi-aas-edet-v-rossiyu-ukreplyat-kontakty-glavnyj-interes-voprosy-transporta?id=86430917
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