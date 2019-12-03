Omvina предупреждает: если вы хотите получить посылку к Рождеству, то из Китая и США заказывать уже поздно

”Если заказываете внутри Эстонии, то проблем не будет. Также, скорее, всего, не будет проблем, если заказывать из ЕС”, — сказал он в утренней программе ERR.

"Если вы заказываете из Китая, то очень велик риск, что посылка не успеет прийти. Также, если заказываете из США”, — отметил он и добавил, что если все-таки нужно заказать именно оттуда, то следует воспользоваться более дорогой доставкой.

Что касается внутригосударственных отправлений, то, по словам представителя Omniva, в 90% случаев посылки приходят в пункт назначения уже на следующий день.