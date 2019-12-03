Omvina предупреждает: если вы хотите получить посылку к Рождеству, то из Китая и США заказывать уже поздно(24)
По словам руководителя службы посылок Omniva Андре Вескимейстера, если вы хотите получить посылку к Рождеству, то из Китая или других не входящих в ЕС стран заказывать уже поздно.
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