03.12.2019, 17:17

Omvina предупреждает: если вы хотите получить посылку к Рождеству, то из Китая и США заказывать уже поздно

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Hiina veebikaubamajadest tellides saab klient kauba kätte soodsamalt, mistõttu ta eelistab sealt tellida. Pildil on Omniva sortimiskeskus, kuhu pakid kõigepealt jõuavad.
Hiina veebikaubamajadest tellides saab klient kauba kätte soodsamalt, mistõttu ta eelistab sealt tellida. Pildil on Omniva sortimiskeskus, kuhu pakid kõigepealt jõuavad.Foto: Madis Veltman

По словам руководителя службы посылок Omniva Андре Вескимейстера, если вы хотите получить посылку к Рождеству, то из Китая или других не входящих в ЕС стран заказывать уже поздно.

”Если заказываете внутри Эстонии, то проблем не будет. Также, скорее, всего, не будет проблем, если заказывать из ЕС”, — сказал он в утренней программе ERR.

"Если вы заказываете из Китая, то очень велик риск, что посылка не успеет прийти. Также, если заказываете из США”, — отметил он и добавил, что если все-таки нужно заказать именно оттуда, то следует воспользоваться более дорогой доставкой.

Что касается внутригосударственных отправлений, то, по словам представителя Omniva, в 90% случаев посылки приходят в пункт назначения уже на следующий день.

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