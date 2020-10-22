Omniva: время быстрой бесплатной доставки с AliExpress прошло

Руководитель отдела международных услуг государственной почтовой компании Omniva Марита Мяги сказала в интервью радиостанции "Радио 4", что Omniva собирает статистику по скорости доставки посылок из Китая, но выделить средний показатель сложно из-за разных типов доставки — некоторые посылки приходят за две недели, а других приходится ждать месяцами: "Выбирая бесплатную доставку, не ждите посылку раньше, чем через месяц. Скорее всего, она придет через два месяца, а может быть, придется ждать и дольше. Если выбрать товар, отправка которого регистрируется почтой Китая и позволяет отслеживать доставку, то такие посылки приходят за месяц-полтора. Есть такая же стандартная доставка AliExpress, которую мы рекомендуем. Примерно половина посылок с такой доставкой летят к клиенту прямым рейсом, и время доставки — примерно две недели. Другая половина может идти через латвийскую или нидерландскую почту, и тут нет гарантий, что они прибудут раньше, чем через месяц".

Мяги также подтвердила возможность ошибок в системе отслеживания доставки, где информация о местонахождении посылки может не соответствовать действительности: система сообщает, что посылка уже в Эстонии, а на самом деле, она только что выехала из Китая.

"Здесь может быть несколько причин. Одна из них — та же бесплатная доставка. Такие посылки нельзя отследить, и AliExpress, наверное, просто договорился с перевозчиком, за какое время посылка должна быть отправлена из Китая и за какое максимальное время должна быть доставлена в Эстонию. Когда эти сроки наступают, AliExpress просто автоматически обновляет информацию о доставке", — рассказала Мяги.

Иногда посылка не идет напрямую в Эстонию, и тогда получение неверной информации возможно даже при выборе платной доставки: "Например, посылка идет через Латвию. Тогда первая страна назначения — Латвия, и отсюда получается эта путаница. В AliExpress приходит информация, что посылка достигла страны назначения, и он вам сообщает, что посылка в Эстонии, хотя на самом деле она пока еще в Латвии. Увы, такие аномалии в системе отслеживания посылок пока сохраняются".