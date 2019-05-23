Omniva утверждает, что плана закрытия почтовых отделений не существует

За продажей и обратным выкупом посылочных автоматов не нужно видеть покрытие финансовых нужд правительства через вывод дивидендов, утверждает член правления почтового предприятия Omniva Андре Вескимейстер. В интервью ärileht.ee он рассказал о текущей ситуации и планах компании.
Продажа посылочных терминалов и последующий их выкуп, по словам Вескимейстера, является сделкой по финансированию, деньги идут на дальшейшее расширение сети посылочных терминалов и наращивание бизнеса.
Он отметил, что компания должна балансировать между ожиданиями собственников в части дивидендов, развитием бизнеса и расходами на рабочую силу. И это нелегкая задача.
Omniva использует для финансирования своей деятельности также банковские кредиты, а поскольку посылочные автоматы являются имуществом, то они используется как залог. В сделках по финансированию с маленьким риском могли бы быть заинтересованы банки, пенсионные фонды и лизинговые фирмы.
Можно ли считать переадресовку отправлений AliExpress с почтовых отделений в посылочные автоматы подготовкой к уничтожению почтовых контор?
Нет. 80% наших клиентов предпочитают посылочные автоматы. У нас даже ходит шутка, отчего жителям северных стран, особенно интровертам-эстонцам нравятся посылочные автоматы: потому что глядя на них не нужно улыбаться, с ними не надо разговаривать, говорить «спасибо», автоматы не болеют и не уходят в отпуск.
Но если говорить серьезно, то ситуация с рабочей силой нижнего уровня в ближайшем будущем не улучшится. Искать работников сложно.
А получение и отправление заказных отправлений тоже перейдет в автоматы?
Я считаю, что это лишь вопрос времени.
Торговая сеть Coop испытывает сейчас продуктовые автоматы, которые могут в один прекрасный день заменить поселковые магазины. Можно ли объединить посылочный автомат Omniva с продуктовым автоматом Coop?
Мы думает об этом и попробуем поэкспериментировать. Самый быстро растущий по объему посылочный бизнес — это доставка продуктовых пакетов на дом. Это тема требует изобретательности, ведь там действуют гигиенические нормы, важна также температура. Но область очень увлекательная.
Сколько стоит один посылочный автомат?
Зависит от конфигурации. Есть большие и маленькие. Грубо говоря, они стоят от 20 000 до 25 000 евро. Кроме этого вложений требуют установка, подключение интернета, видео, электричества и аренда.
Появился ли посылочный автомат на острове Рухну?
Конечно. У нас всё в порядке с логистикой. Почта Гренландии из-за огромных расстояний держит на балансе самолеты. У нас к счастью или к сожалению ни одного самолета нет.
Есть ли в планах на этот год закрытие почтовых отделений?
Непосредственно такого плана нет. Это станет ясно в ходе переговоров с государством на тему потребности в универсальных почтовых услугах. Нет цели закрыть ни одного отделения. Но если у почтовой конторы отсутствует работа, то держать ее открытой только для того, чтобы за день продать всего одну марку — есть более эффективные методы, каким образом продать эту марку клиенту.
Если брать какие-то почтовые отделения в отдельности, есть ли среди них прибыльные, или они все — убыточные?
Мы не следим за доходностью какой-либо почтовой конторы в отдельности. В большинстве мест — это необходимая людям услуга. Но нужно признать, что мир дигитализируется. И потребность в услугах почтовых контор постоянно сокращается.