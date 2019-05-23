Omniva утверждает, что плана закрытия почтовых отделений не существует

Продажа посылочных терминалов и последующий их выкуп, по словам Вескимейстера, является сделкой по финансированию, деньги идут на дальшейшее расширение сети посылочных терминалов и наращивание бизнеса.

Он отметил, что компания должна балансировать между ожиданиями собственников в части дивидендов, развитием бизнеса и расходами на рабочую силу. И это нелегкая задача.

Omniva использует для финансирования своей деятельности также банковские кредиты, а поскольку посылочные автоматы являются имуществом, то они используется как залог. В сделках по финансированию с маленьким риском могли бы быть заинтересованы банки, пенсионные фонды и лизинговые фирмы.

Можно ли считать переадресовку отправлений AliExpress с почтовых отделений в посылочные автоматы подготовкой к уничтожению почтовых контор?

Нет. 80% наших клиентов предпочитают посылочные автоматы. У нас даже ходит шутка, отчего жителям северных стран, особенно интровертам-эстонцам нравятся посылочные автоматы: потому что глядя на них не нужно улыбаться, с ними не надо разговаривать, говорить «спасибо», автоматы не болеют и не уходят в отпуск.

Но если говорить серьезно, то ситуация с рабочей силой нижнего уровня в ближайшем будущем не улучшится. Искать работников сложно.

А получение и отправление заказных отправлений тоже перейдет в автоматы?

Я считаю, что это лишь вопрос времени.

Торговая сеть Coop испытывает сейчас продуктовые автоматы, которые могут в один прекрасный день заменить поселковые магазины. Можно ли объединить посылочный автомат Omniva с продуктовым автоматом Coop?