Omniva: связанный с коронавирусом простой остановил поток посылок из Китая

"Посылки, добравшиеся уже до международных цепочек поставок, дойдут обычным образом до нас, но в какой-то момент будет пауза, а после нее хлынет лавина посылок из Китая", — прояснила ситуацию руководитель по операциям Omniva Кристи Унт.

"Посылки, накопившиеся во время простоя, в один момент хлынут к нам в большом количестве. Поэтому их доставка займет чуть больше времени, чем обычно", — добавила Унт.

Коронавирус в Эстонию через посылки из Китая не доберется: по данным Всемирной организации здравоохранения, вирус сохраняется на твердых поверхностях 24-48 часов, на одежде и бумаге 8-12 часов и на влажных поверхностях до 72 часов — поэтому посылки из Китая не представляют серьезной опасности.

Посылки из Китая в Эстонию идут как минимум неделю, в большинстве случаев — дольше, но несмотря на низкий риск заражения, в почтовом предприятии стали особое внимание уделять ежедневной гигиене рук.