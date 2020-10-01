Omniva: при заказе с AliExpress избегайте бесплатной доставки

По словам руководителя отдела международных отправлений Omniva Мариты Мяги, любой из платных вариантов гарантирует более надежную доставку, чем бесплатная услуга. Если вы заказываете с AliExpress, то, выбрав AliExpress Standard Shipping, получите свою посылку быстрее.

”Как посылки с Aliexpress, так и заказанные в других местах товары прибывают в Эстонию при помощи нескольких различных служб доставки, поэтому время доставки может варьироваться от недели в лучшем случае до нескольких месяцев в худшем”, — пояснила Мяги. Хотя обычно у клиента есть возможность выбрать между различными ценами и услугами, за видимой для клиента услугой часто стоит еще несколько решений, и окончательный выбор делает платформа.

Она пояснила, что часто для удешевления процесса посылки консолидируются, и это означает, что перед отправкой ваша посылка может долго пролежать на промежуточном складе, а после пройти еще через несколько торговых терминалов по всему миру. ”В нынешней ситуации это может означать, например, то, что в худшем случае заказанные сегодня посылки не успеют прийти к декабрю”, — сказала Мяги.

”По возможности советуем выбирать платную доставку, где имеется и возможность отслеживания. Хотя стопроцентной гарантии это дать не может, наш опыт показывает, что посылки с AliExpress с доставкой AliExpress Standard Shipping часто прибывают к нам напрямую и, как правило, довольно быстро”, — добавила представитель Omniva.