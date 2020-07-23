Omniva предупреждает: бесплатная доставка товаров из интернета скоро исчезнет

"Пандемия практически сразу свела количество проходящих через компанию Omniva посылок к нулю. Сейчас объемы отправлений стремительно восстанавливаются и вероятно уже достигли половины от прежних показателей. Люди стали осторожнее заказывать товары из-за границы. В то же время рост электронной торговли внутри Эстонии смягчил падение на китайском направлении. Потребители стали делать больше заказов в эстонских онлайн-магазинах", — передает RusERR слова исполнительного директора Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэта.

Отвечающая за международные услуги почтового предприятия Omniva Марита Мяги о свою очердь предупреждает клиентов Omniva о том, что возможность бесплатной доставки в скором времени исчезнет.

"Если прежде для очень большой группы товаров можно было выбирать бесплатную доставку, то теперь ситуация меняется в сторону того, что больше такой возможности не будет. Стоимость доставки, как правило, небольшая — 3 или 4 евро, но эти средства помогут покрыть рост расходов, вызванный значительным подорожанием авиатранспорта", — говорит Мяги.