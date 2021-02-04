Omniva планирует новое масштабное расширение сети посылочных автоматов

”Omniva принадлежит 43% посылочных автоматов Эстонии, но при этом 57% объема посылок. С одной стороны, это показывает очень высокую эффективность сети, но очевидно, что ожидания сегодняшних и новых клиентов в имеющуюся сеть не укладываются”, — сказала член правления Omniva Кристи Унт.”Логистика и нынешняя сеть достигли ожидаемой эффективности, и теперь основное внимание уделяется поддержке э-торговцев и конечных получателей, чтобы продвигаться к ним еще ближе”.

Планируемое расширение будет такого же масштаба, что и предыдущая волна расширения Omniva, когда в 2018 году Omniva установила рекордные 100 новых посылочных автоматов по всей Эстонии, тем самым удвоив свою сеть посылочных автоматов. Благодаря этому расширению Omniva первой вышла за пределы крупных городов, установив посылочные автоматы в небольших городах и поселениях.

По данным Союза интернет-торговли Эстонии, в 2020 году объем посылок Omniva составил 57% от общего объема эстонского рынка посылок. ”Очень солидная рыночная доля и рост Omniva в последние годы обусловлены как хорошо развитой сетью посылочных автоматов, так и присутствием и сотрудничеством во всех странах Балтии, а также большим объемом посылок, доставляемых от ряда международных гигантов э-торговли”, — отмечает Союз интернет-торговли Эстонии в своем заключении.

Новый крупномасштабный проект по расширению посылочных автоматов Omniva позволит определить новые возможные места расположения посылочных автоматов в сотрудничестве с местными самоуправлениями и общинами.

По словам Унт, оптимизация, расширение и движение сети в сельские регионы уже начались.

Помимо посылочных автоматов, Omniva в этом году также тестирует новое решение для общественных почтовых автоматов, в результате чего 12 деревень получили небольшие, более простые автоматы. ”Почтовые автоматы поддерживают новые бизнес-модели, особенно в сельской местности: например, они помогают предоставлять различные услуги по утилизации в общинах и позволяют местным торговцам использовать автоматизированный товарообмен”, — сказала Унт.