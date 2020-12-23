Omniva объяснила причину проблемы с доставкой посылок
У фирмы Omniva по всей Эстонии 253 посылочных автомата, в которых 35 000 ячеек. Однако дневное количество посылок сейчас в разы больше, пишет rus.err.
У фирмы Omniva по всей Эстонии 253 посылочных автомата, в которых 35 000 ячеек. Однако дневное количество посылок сейчас в разы больше, пишет rus.err.
На прошлой неделе, даже был установлен очередной рекорд — за один день сотрудники предприятия отсортировали 94 000 посылок. По данным руководства Omniva, количество посылок в этом году выросло примерно в два раза.
По оценке руководителя сектора посылочных услуг Omniva Baltikum Андре Вескимейстера, установка дополнительных почтовых автоматов помогла бы справиться с объемом посылок, однако это сезонный бизнес и больше всего товаров заказывают как раз в предрождественское время. Остальные девять месяцев дополнительные автоматы были бы пусты.
"Мы призываем клиентов забирать посылки как можно быстрее. 20% из них это делают в течении четырех часов. Чем быстрее освободится ячейка, тем быстрее мы сможем туда положить новую посылку. Так человек поможет не только нам, но и другим фирмам, занимающимся доставкой, а также всем, кто сейчас эти посылки очень ждет", — добавил Вескимейстер.
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