Омбудсмен: минимальную зарплату в Латвии нужно поднять до 500 евро "на руки"

Янсонс считает, что латвийские политики и чиновники прикрываются заявлениями, что увеличение размера минимальной зарплаты не будет сочитаться с повышением продуктивности работников. Он уверен, что термин "продуктивность" в Латвии зачастую используется манипулятивно.

"Те же самые исследователи удивляются, как может быть такое, что наша продуктивность в полтора раза ниже, чем у литовцев и эстонцев! Посмотрев на размеры прибыли и дивидендов компаний, появляется вопрос, как это возможно при столь низкой продуктивности?", — говорит Янсонс.

Согласно подсчетам бюро омбудсмена, даже если у латвийца нет лиц на иждивении, то при получении зарплаты в 382 евро после вычета налогов он "фактически становится на грань риска бедности. Даже получая 600 евро, при наличии двух лиц на иждивении, человек не получает возможности вернуть от государства деньги на оправданные расходы.

При этом в прошлом году в Латвии нетто-зарплату (после уплаты налогов) размером до 450 евро получало 30,5% трудящихся, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Более половины (16,9%) получали лишь минимальную зарплату или даже меньше.

При этом отмечается, что годом ранее (2017 год) показатель был еще выше — тогда 39,2% латвийцев получали "на руки" не более 450 евро.

В прошлом году 34,4% трудоустроенных получали на своем основном месте работы от 450 до 700 евро в месяц. 25,7% зарабатывали от 700 до 1400 евро в месяц "чистыми", а зарплата в 1400 евро и выше была лишь у 4,1% работающей части населения Латвии.