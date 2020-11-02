Olerex выходит на рынок топлива CNG. Первая заправка откроется в декабре

Этим шагом Olerex начинает создание собственной сети заправок CNG.

”Запуск продаж CNG и биометана — важный шаг на пути к повышению экологичности топлива, которое мы продаем. Биометан — топливо будущего, и, поскольку мы являемся ”топливным универмагом”, логично продавать все, что нужно клиентам, даже если на данный момент это нишевый продукт”, — сказал руководитель по закупкам и логистике Olerex Антон Шафростин.

В ноябре Olerex установит на расположенной на Петербургском шоссе заправке необходимое оборудование, а возможность заправки зеленым газом появится в декабре. Сжатый газ предназначен для заправки легковых и грузовых автомобилей частных и бизнес-клиентов.

”CNG, по сути, является более дешевой альтернативой жидкому топливу. Olerex будет продавать биометан, произведенный из на 100% возобновляемых источников”, — заверил Шафростин.

Наряду с таллиннской заправкой, Olerex планирует уже в следующем году открыть заправку CNG в Тарту, а при наличии интереса со стороны клиентов компания готова расширить продажу CNG на всю Эстонию.

”Olerex заботится об окружающей среде, поэтому мы каждый день стремимся сокращать углеродный след. Этим летом мы установили солнечные панели на крышах 15 заправочных станций: такие панели вырабатывают необходимую для станции электроэнергию, и тем самым способствуют охране окружающей среды”, — отметил Шафростин.

Помимо солнечных батарей и появляющейся вскоре возможности заправки зеленым газом, Olerex также развивает инфраструктуру для зарядки электромобилей. В настоящее время у компании есть устройства быстрой зарядки мощностью 50 кВт в пунктах зарядки ELMO на 17 заправочных станциях.