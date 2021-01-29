Olerex в этом году откроет в Эстонии семь новых заправочных станций

”Olerex — крупнейшая основанная на отечественном капитале сеть заправочных станций в Эстонии. Наша прибыль остается в Эстонии и в значительной степени реинвестируется на благо жизни страны. Поскольку цель Olerex — предлагать клиентам наилучшие услуги и обслуживание, мы постоянно инвестируем в строительство новых современных автозаправочных станций. Мы единственный крупный продавец топлива, который в последнее время ежегодно строил и открывал новые заправочные станции”, — отметила исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

”Разрабатывая свои услуги, мы всегда исходим из трех основных факторов: скорости, удобства и качества. На наших новых заправочных станциях еду можно быстро заказать с помощью смарт-киоска и кассы самообслуживания, а ”умные” колонки помогут ускорить заправку машины. Кроме того, мы начали строительство сети быстрых зарядных устройств для электромобилей и колонок для заправки CNG”, — сказала Миллер.

В этом году Olerex построит новые станции полного обслуживания в Таллинне на Линну теэ, в Раквере возле Põhjakeskus, в центре Отепя и в Ида-Вирумаа в Ийсаку, а также на пограничном пункте Икла. Кроме того, ведется подготовка к строительству двух крупных станций полного обслуживания в окрестностях Таллинна. Прошлым летом компания Olerex открыла новую станцию ​​обслуживания в Тарту, в Квиссентали, а в середине октября — в Килинги-Нымме.

Автозаправочная станция Тырремяэ, открытая сегодня в Раквере неподалеку от центра Põhjakeskus, основана на новой концепции Olerex. Здесь есть все необходимое для водителей и автомобилей: 95 и 98 бензин, дизельное топливо, AdBlue, автомобильный газ LPG, омывающая жидкость из колонки и автомойка. Клиентов ждут кафе, холодный буфет, магазин с широким выбором продуктов питания и товаров первой необходимости, а также просторная зона отдыха. Станцию ​​стоимостью почти 1,5 миллиона евро построила строительная компания из Харьюмаа Tesron Ehitus.