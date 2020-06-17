Olerex расширила сеть заправок с автогазом и стала крупнейшим продавцом LPG в Эстонии

”Наряду с дизельным топливом и бензином, LPG является одним из наиболее популярных видов моторного топлива в мире. Он заметно дешевле дизельного топлива и бензина, а также чище и экологичнее”, — отметил руководитель по закупкам и логистике Olerex Антон Шафростин.

”Предприятия и частные лица используют все больше автогаза LPG — при больших пробегах использование автогаза позволяет существенно сэкономить. Еще одно преимущество заключается в том, что, по сравнению с машинами на традиционном топливе, использующий автогаз автомобиль выделяет гораздо меньше парниковых газов”, — добавил Шафростин.

Новые заправочные колонки LPG были установлены на станциях Olerex в Маарду, Кивиыли, в Вильянди (Мустивере), Лихула и Пийра. Теперь предприятие предлагает к использованию 30 заправочных колонок LPG по всей Эстонии. В мире насчитывается порядка 30 миллионов ездящих на автогазе транспортных средств, причем за последние 20 лет число использующих автогаз автомобилей выросло в четыре раза.

Сеть крупнейшего в Эстонии розничного продавца топлива Olerex включает 97 станций полного обслуживания, а также экспресс-заправки по всей Эстонии.