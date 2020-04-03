Olerex открывает электронную среду заказов жизненно важных товаров

«Еще пару недель назад мы не могли даже подумать, что на ближайшей к дому заправочной станции можно будет предварительно заказать такие товары, как молоко, фарш или средство для мытья рук, а укомплектованный товар будет передан клиенту бесконтактным способом. Но чрезвычайное положение требует особых мер, и мы приняли решение предлагать услугу, на которую имеется большой спрос, но которую пока никто не предлагал», - пояснила исполнительный руководитель Olerex Пилле Миллер.

«Мы не собираемся конкурировать с крупными продовольственными интернет-магазинами, а хотим предложить клиентам основные продукты питания и товары первой необходимости, в том числе и в удаленных уголках Эстонии, и обеспечить для этого быстрое решение. За самым необходимым можно будет прийти уже через полчаса после заказа», - пояснила Миллер.

Поскольку электронная среда, разработанная всего за несколько дней, еще не связана с банковскими ссылками, оплата заказанного товара производится на месте, по его получении, и Olerex просит по возможности совершать оплату бесконтактным путем – банковскими картами. Заказанный и укомплектованный товар можно получить через окно выдачи или в самом магазинчике заправочной станции. Товар комплектуется в течение получаса после подтверждения заказа, после чего за ним можно приходить. Поскольку магазины на заправочных станциях работают круглосуточно, клиенты могут выбрать удобное для себя время покупок. В магазине можно заказать молочную и мясную продукцию, хлебобулочные изделия, кофе, сахар, пробиотические чистящие средства и многие другие товары.