Olerex открыл свою первую CNG-заправку в Таллинне

”Насколько нам известно, за последние годы это самое большое снижение цен на автомобильный газ — мы хотим создать на рынке дополнительную конкуренцию и планируем открыть следующие CNG-заправки в Тарту и Пярну”, — отметил руководитель по закупкам и логистике Olerex Антон Шафростин.

”Olerex — настоящий топливный универмаг, здесь вы можете приобрести все виды топлива. CNG — это хорошая и доступная альтернатива жидкому топливу, которая позволяет ездить на 60% дешевле”, — уточнил Шафростин.

”Несмотря на то, что сегодня сжатым газом заправляются лишь немногие клиенты, мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми при необходимости удовлетворить спрос, и в то же время сокращаем углеродный след собственного предприятия”, — сказал Антон Шафростин.

На CNG-заправке, расположенной в начале Петербургского шоссе в Таллинне, свои легковые и грузовые автомобили могут заправлять частные лица и бизнес-клиенты. Цена газа на этой заправочной станции составляет 0,599 €/кг. Кроме того, для постоянных клиентов Olerex действует дополнительная скидка.

Помимо продажи экологически чистого газа, в прошлом году компания установила на крышах 15 своих заправочных станций солнечные батареи, которые вырабатывают необходимую для поддержания работы станций электроэнергию.

Olerex также развивает инфраструктуру зарядки для электромобилей. В настоящее время компания располагает устройствами быстрой зарядки мощностью 50 кВ в пунктах зарядки ELMO на 17 станциях обслуживания.

Сеть крупнейшего в Эстонии розничного продавца топлива Olerex включает 99 станций полного обслуживания, а также экспресс-заправки по всей Эстонии.