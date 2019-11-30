Олег Осиновский: систему налогообложения в Эстонии лучше не трогать

Система налогообложения в Эстонии работает и лучше ее не трогать. Но если что-то менять, то нужно снизить налоги на рабочую силу и повысить налоги на потребление, заявил предприниматель Олег Осиновский в программе "Кофе+".
В целом систему налогообложения в Эстонии лучше не трогать, а вместо этого государству нужно снизить потребность в налогах, приводит слова Осиновского rus.err.ee.
"Государству деньги в таком объеме не нужны. Можно снизить потребность в налогах путем приватизации госкомпаний и уменьшения количества чиновников. Отдайте людям деньги. Люди не такие глупые и сами разберутся, что с ними делать. Не нужно их забирать", - сказал бизнесмен.
Однако если все же вносить изменения в налоговую систему, то нужно снижать налоги на заработную плату и повышать налоги на потребление, считает Осиновский.
В то же время, по словам бизнесмена, было бы разумно увеличить земельный налог, поскольку любая бесплатная вещь перекашивает рынок и приводит к чрезмерному потреблению.
В Эстонии в частной собственности из-за низких налогов стоят сотни или даже тысячи гектаров земли - на них ничего не растет, ничего не обрабатывается, отметил Осиновский.
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