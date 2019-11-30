Олег Осиновский: систему налогообложения в Эстонии лучше не трогать

В целом систему налогообложения в Эстонии лучше не трогать, а вместо этого государству нужно снизить потребность в налогах, приводит слова Осиновского rus.err.ee.

"Государству деньги в таком объеме не нужны. Можно снизить потребность в налогах путем приватизации госкомпаний и уменьшения количества чиновников. Отдайте людям деньги. Люди не такие глупые и сами разберутся, что с ними делать. Не нужно их забирать", - сказал бизнесмен.

Однако если все же вносить изменения в налоговую систему, то нужно снижать налоги на заработную плату и повышать налоги на потребление, считает Осиновский.

В то же время, по словам бизнесмена, было бы разумно увеличить земельный налог, поскольку любая бесплатная вещь перекашивает рынок и приводит к чрезмерному потреблению.

В Эстонии в частной собственности из-за низких налогов стоят сотни или даже тысячи гектаров земли - на них ничего не растет, ничего не обрабатывается, отметил Осиновский.