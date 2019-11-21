21.11.2019, 12:30
Олег Осиновский: облагать налогами акции — полная глупость. Наказать человека за то, что он развивает экономику?
Предприниматель Олег Осиновский прокомментировал предложение банкира Индрека Нейвельта обложить 1%-м налогом людей, имеющих состояние 10 миллионов евро или выше, сообщают "Деловые ведомости".
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