Олег Осиновский: облагать налогами акции — полная глупость. Наказать человека за то, что он развивает экономику?

”Выступление Индрека можно рассматривать как ”позитивную провокацию”. Иногда очень полезно утрировать вопрос и довести его практически до абсурда. После этого люди обычно просыпаются и начинают думать и обсуждать, что, безусловно, очень хорошо”, — рассуждает Осиновский.

"Облагать налогами акции — полная глупость. Наказать человека за то, что он развивает экономику?" — добавил он.