Олег Осиновский о деле с передачей 500 000 евро: выплатил себе дивиденды, заплатил налоги, взял наличные и поехал в Пярну

В интервью RusERR Осиновский подробно рассказал о деле с передачей 500 000 евро летом 2015 года Магонису. Утверждалось, что якобы Осиновский дал Магонису взятку в размере 500 000 евро за оказание некой услуги.

"В суде фигурировало основное обвинение, что это была взятка за влияние Магониса на Якунина (бывший глава РЖД — прим.) за поставку локомотивов на Даугавпилсский завод", — сказал Осиновский.

По словам Осиновского, тот факт, что Магонис является родственником бывшего главы РЖД Владимира Якунина отрицать невозможно.

Осиновский ушел от вопроса, является ли жена Магониса племянницей Якунина, однако подтвердил, что слухи об этом ходят. "Но родственных документов я не видел", — добавил он.

О передаче денег Магонису объясняет так: "Это была сделка между частными лицами, чтобы он использовал свое личное влияние, о котором мы говорили до этого для того, чтобы подписать контракт между даугавпилсским заводом и РЖД о поставке локомотивов на ремонт на Даугавпилсский завод".

Почему же деньги были переданы наличными? Осиновский уверен, что схема и метод были правильными, хотя они кажутся необычными. "Как обычно люди решают между собой частные сделки? Это должно быть прозрачно, деньги должны быть легальными и никто не должен прятаться. И почему бы не наличными?" — задается вопросом бизнесмен, отмечая, что в Эстонии сделки с наличными разрешены, а желание получить деньги в таком виде было Магониса.

Журналист спрашивает, была ли сделка осуществлена следующим образом: "Олег Осиновский пошел в банк или открыл сейф, достал оттуда полмиллиона наличными, положил в сумку, поехал в Пярну и передал эту сумму Магонису?"

"Я бы сказал вначале: Олег Осиновский заплатил себе дивиденды со Skinest grupp, заплатил с них налоги и потом то, что вы рассказываете", — добавил бизнесмен.

Полное интервью здесь.

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