Олег Осиновский о бизнесе в Грузии: сначала у нас были проблемы, но потом приехала Настя, и в эстонских инвесторов поверили

По словам предпринимателя Олега Осиновского (53), его бизнес в Грузии, которым управляет его спутница жизни Анастасия Удалова (30) идет очень хорошо, пишет Kroonika.
”Настя очень талантлива, у нее хорошо все получается. Никто, конечно, не ожидал, что она будет заниматься этим проектом, так как она раньше такими вещами не занималась. Но я очень доволен”, — говорит Осиновский.
За год проект Tbilisi Hills стал в Грузии очень популярен. Осиновский рассказал, как однажды работник аэропорта, увидев его снаряжение для гольфа, спросил, куда он направляется, и отметил, что ”сейчас все едут в Tbilisi Hills, где самая лучшая площадка для гольфа”.
”Даже работники аэропорта, которые сами не играют в гольф, знают, что здесь есть такое место!”, — с гордостью говорит бизнесмен.
”У нас бывают туристы из разных стран, начиная с Кореи, Японии и Америки, заканчивая Финляндией и Эстонией”, — перечисляет Удалова. Недавно началось строительства первого многоквартирного дома, в ближайшее время будет возведено восемь парных домов и 14 частных. В октябре в свой дом переехал посол Эстонии в Грузии, к концу года будет готова и резиденция посла Казахстана.
”Люди стали верить в наш проект. Когда мы начинали, то многого не умели. Здесь просто лес, ничего больше. И тут приходят инвесторы из Эстонии и решают построить район. У нас были серьезные проблемы, но потом приехала Настя, взяла все в свои руки, и в эстонских инвесторов поверили. Сегодня ситуация очень хорошая. Грузины хотят приобретать здесь жилье, хотят переехать сюда жить. По сравнению с тем, что было год назад, картина совершенно другая”, — говорит Осиновский.
”Мы хотим быть грузинской мечтой. Жить у нас — это мечта”, — добавляет Удалова. Пара планирует, что на реализацию всего проекта уйдет десять лет. ”Во многом это зависит от того, какова будет экономическая ситуация в Грузии. Если экономика Грузия будет расти на 5% в год, как сейчас, то уйдет около десяти лет. Если будет расти хуже, то может уйти и больше времени. Мы напрямую зависим от экономики Грузии, от того, хотят люди инвестировать в недвижимость и новое жилье или нет, есть ли у них деньги. Сегодня у нас мощности больше, чем желающих. Но мы должны помнить, что в 40 км от Тбилиси стоят русские танки. Всегда есть угроза”.
”Сейчас у нас два крупных направления. Первое — это грузинский бизнес, и это не только Tbilisi Hills, но и местные электростанции и прочее. Настя управляет всем, но ее основной фокус — Tbilisi Hills. Второе — это фирма Skinest Grupp, которая действует в 15 странах. Ею управляю я. Таким большим бизнесом невозможно управлять дистанционно. Эстонский бизнес надо вести в Эстонии, грузинский — в Грузии”, — объясняет Осиновский необходимость жить на две страны.
Примечательно, что свое жилье у пары есть только в Грузии (в Эстонии квартиру в центре Таллинна они снимают).
”Конечно, когда-нибудь мы построим дом и в Эстонии. Эстония — это родина, и тут не может быть никаких споров. Но где мы в реальности будет жить, — не знаю. Может, завтра запустим проект в Африке и переедем туда?” — смеется бизнесмен.
Как живут Осиновский и Удалова в Грузии, смотрите здесь!
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