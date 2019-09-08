Олег Осиновский: хотите конкурировать с украинцами, селитесь в вагончике или стройте шалаш!

"Не хотите, как украинцы, работать за 600 евро? Переезжайте в Валга! Мы постоянно набираем там сварщиков и слесарей. Не найти людей! Поэтому хватить лежать на диване и курить бамбук!", — посоветовал бизнесмен.
И добавил: "Снимайте там квартиру, селитесь в общежитии или в вагончике, или даже стройте шалаш, а мы дадим работу!"
Доводы о том, что в таком случае жителю Таллинна или Ида-Вирумаа придется оставить семью, детей и свой дом, а также найти деньги на переезд, Осиновского не убедили: "Такое представление, что нужно искать работу возле дома, давно устарело. Так было, наверное, еще при царизме. Об этом уже все забыли! Запомните: нужно искать дом около работы!"
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