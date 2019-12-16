Олег Осиновский: богатый человек опасен для политиков

Предприниматель Олег Осиновский считает, что давать политикам рекомендации по изменению налоговой системы — бессмысленно, пишут "Деловые ведомости".
”Чиновники и политики хотят контролировать людей всегда и во всем, чтобы они были бедны, а государство богатым”, — пояснил он.
Богатый человек опасен для политиков, считает Осиновский.
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