16.12.2019, 16:30

Олег Осиновский: богатый человек опасен для политиков

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Oleg Ossinovski
Oleg OssinovskiFoto: Priit Simson

Предприниматель Олег Осиновский считает, что давать политикам рекомендации по изменению налоговой системы — бессмысленно, пишут "Деловые ведомости".

”Чиновники и политики хотят контролировать людей всегда и во всем, чтобы они были бедны, а государство богатым”, — пояснил он.

Богатый человек опасен для политиков, считает Осиновский.

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