Олег Осиновский: автомобили, офисы и городские квартиры скоро канут в небытие

Недавно вы отказались от бизнеса по продаже автомобилей, объяснив это тем, что у этого нет будущего. Какие сектора, бизнес-модели скоро канут в небытие?

Вне всякого сомнения, аренда бизнес-площадей. Для меня это яснее ясного. И ситуация с коронавирусом наглядно показала, что с темой аренды офисных помещений покончено. Здесь вообще вырисовывается интересная картина. Уже сейчас ясно, что мы можем работать удаленно. Если не надо офиса, но не нужно и машины, чтобы туда ездить. Перемены грядут и в автомобильной промышленности. Это означает, что у тебя не обязательно должна быть квартира в городе, так как нет необходимости жить рядом с офисом.

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