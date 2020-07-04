Олег Гросс купил недвижимость и снял дивиденды

OG Elektra, принадлежащая Олегу Гроссу,постоянно ищет участки, на которых можно было бы возвести магазин. Несколько из них компания купила и в прошлом году, пишет dv.ee.
В июле прошлого года OG Elektra, принадлежащая Олегу Гроссу, купила участок земли Мыйзаплатс в волости Тарту. Также OG Elektra приобрела участок земли в Раквере рядом со своим магазином. Третий участок земли, который перешёл в собственность предприятия, находится в Пярну.
Владелец OG Elektra Олег Гросс снял в качестве дивидендов 200 000 евро — столько же, сколько в 2018 году.
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