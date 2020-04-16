16.04.2020, 09:34

Олег Гросс: если ситуация станет совсем ужасной, я готов открыть магазины и склады и раздать товар людям

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Олег Гросс: если ситуация станет совсем ужасной, я готов открыть магазины и склады и раздать товар людям
Oleg Grossi selja taga on Lääne-Virumaa suurimad toiduvarud, mille kohta mees on lubanud maakonna kriisikomisjonile: “Kui olukord läheb hulluks kätte, avan rahva toitmiseks oma ladude uksed!” Ta täpsustab Maalehele: “Hullus olukorras on meie ettevõtete kaup kõigile jagamiseks, pole muud valikut, kõik peame üksteist toetama!”Sven Arbet

Владелец 69 магазинов Олег Гросс сказал в интервью Maaleht, что в случае острой необходимости готов раздать находящийся в его распоряжении товар людям.

Гросс говорит, что в сложившихся условиях использование иностранной рабочей силы особенно важно. ”Сейчас нам нельзя оставлять наших земледельцев в беде. К счастью, правительство тоже осознало, насколько важна сейчас иностранная рабочая сила. Именно таким образом государство может прокормить свой народ. Конечно, в случае необходимости мы должны предоставить работу прежде всего своим людям, но осуществлять переход так резко нельзя”, — говорит бизнесмен.

При этом у него самого работает всего около 60 иностранных рабочих из штата в 1820 человек. ”Конечно, если они должны будут уехать, ничего ужасного не произойдет, но пока пускай будут”, — отмечает Гросс.

По его словам, те, кто пытается сейчас нажиться на коронакризисе, поступают неправильно. ”Я сильно осуждаю тех, кто пытается сейчас нажиться на масках и средствах дезинфекции и на горе в целом. […] Я, например, даже не думал о том, чтобы начать по-быстрому что-то поставлять и продавать. Я уверен, что тем, кто сейчас поступает таким образом, это аукнется. Цены на средства дезинфекции уже сильно упали и упадут еще. Уже видно, что спекуляции не пройдут. С масками то же самое”.

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Предприниматель утверждает что он использоваться сложившуюся ситуацию в своих целях и, например, поднимать цены не намерен. ”Издеваться над покупателями — себе дороже. Те, кто гонятся за быстрой прибылью и увеличивают наценку, должны знать, что это ненадолго”, — предостерегает он.

Гросс отмечает, что на примере своих магазинов видит, как покупатели стали дисциплинированнее. ”Сейчас народу может быть и до 40% меньше, чем раньше, но покупательские корзины выросли. Люди отдают себе отчет в том, что в магазины нужно ходить реже, чтобы снизить вероятность заражения”.

”В начале кризиса говорилось, что люди покупают макароны и консервы, но на самом деле этими продуктами они не ограничиваются. Сначала хватали и туалетную бумагу, но сейчас корзина вполне обычная. В некоторых сельских районах обороты выросли, а в некоторых городских — упали. Не исключено, что из-за того, что люди отправились на дачи. Выросли продажи местных продуктов, особенно мяса. Ведь его можно заморозить, а с электричеством во время коронакризиса вряд ли что случиться”.

Пока, по словам Гросса, на его предприятиях урезаний не было. ”В нашей фирме ни у кого зарплата не уменьшилась, но я не могу сказать, что мы никогда этого не сделаем, потому что я не знаю, что будет дальше”, — отмечает он.

Еще до коронакризиса, когда кризисная комиссия Ляэне-Вирумаа обсуждала стратегию поведения во время природных катаклизмов (например, когда из-за шторма нарушается сообщение и электроснабжение) Олег Гросс сказал, что в экстренных случаях он готов открыть двери своих магазинов и складов и бесплатно раздать продукты людям. Готов ли он пойти на такой шаг сейчас? ”Именно в таком виде — что я просто открою двери — я этого обещать не могу, так как это может привести к воровству, грабежам и мародерству. Но если полиция согласиться помочь, то мы найдем вариант, как можно раздать товар людям. Но могу сказать точно: если ситуация станет совсем ужасной, наш товар будет доступен для раздачи людям. Здесь нечего и думать, мы все должны поддерживать друг друга. Кроме того, самые большие продовольственные запасы Ляэне-Вирумаа находятся именно на наших складах. Но будем надеяться, что настолько ужасной ситуация не станет”.

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