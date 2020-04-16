Олег Гросс: если ситуация станет совсем ужасной, я готов открыть магазины и склады и раздать товар людям

Гросс говорит, что в сложившихся условиях использование иностранной рабочей силы особенно важно. ”Сейчас нам нельзя оставлять наших земледельцев в беде. К счастью, правительство тоже осознало, насколько важна сейчас иностранная рабочая сила. Именно таким образом государство может прокормить свой народ. Конечно, в случае необходимости мы должны предоставить работу прежде всего своим людям, но осуществлять переход так резко нельзя”, — говорит бизнесмен.

При этом у него самого работает всего около 60 иностранных рабочих из штата в 1820 человек. ”Конечно, если они должны будут уехать, ничего ужасного не произойдет, но пока пускай будут”, — отмечает Гросс.

По его словам, те, кто пытается сейчас нажиться на коронакризисе, поступают неправильно. ”Я сильно осуждаю тех, кто пытается сейчас нажиться на масках и средствах дезинфекции и на горе в целом. […] Я, например, даже не думал о том, чтобы начать по-быстрому что-то поставлять и продавать. Я уверен, что тем, кто сейчас поступает таким образом, это аукнется. Цены на средства дезинфекции уже сильно упали и упадут еще. Уже видно, что спекуляции не пройдут. С масками то же самое”.

Предприниматель утверждает что он использоваться сложившуюся ситуацию в своих целях и, например, поднимать цены не намерен. ”Издеваться над покупателями — себе дороже. Те, кто гонятся за быстрой прибылью и увеличивают наценку, должны знать, что это ненадолго”, — предостерегает он.

Гросс отмечает, что на примере своих магазинов видит, как покупатели стали дисциплинированнее. ”Сейчас народу может быть и до 40% меньше, чем раньше, но покупательские корзины выросли. Люди отдают себе отчет в том, что в магазины нужно ходить реже, чтобы снизить вероятность заражения”.

”В начале кризиса говорилось, что люди покупают макароны и консервы, но на самом деле этими продуктами они не ограничиваются. Сначала хватали и туалетную бумагу, но сейчас корзина вполне обычная. В некоторых сельских районах обороты выросли, а в некоторых городских — упали. Не исключено, что из-за того, что люди отправились на дачи. Выросли продажи местных продуктов, особенно мяса. Ведь его можно заморозить, а с электричеством во время коронакризиса вряд ли что случиться”.