Октябрь стал для Elron рекордным месяцем

”Быстрая, комфортная и экологичная поездка на поезде стала предпочтительной для многих эстонцев, что подтверждается числом пассажиров, ежемесячно достигающим новых рекордных уровней. В декабре мы впервые превысим отметку в 8 миллионов пассажиров; в течение одного года число пассажиров за время существования Elron еще не достигало такого высокого уровня”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, с 8 декабря Elron обеспечит дополнительные рейсы на нескольких маршрутах.

”Мы очень рады тому, что проделанная в интересах пассажиров разъяснительная работа принесла свои плоды, и отныне железнодорожные перевозки разрешены также в дневное время. Прежде всего, движение уплотнится в пригородном районе Таллинна, но мы также обеспечим дополнительный поезд в направлении Нарвы”.

За первые десять месяцев этого года поездами Elron было перевезено около 6,9 миллиона пассажиров, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Акционерное общество Eesti Liinirongid AS является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron, которое оказывает быстрые, удобные, безопасные и экологичные услуги общественного транспорта посредством электро- и дизельных поездов на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2018 году поездами Elron было перевезено 7,6 миллиона пассажиров.