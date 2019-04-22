Окружной суд вынес решение в пользу PPA по делу о тендере на производство ИД-карт

29 мая позапрошлого года Gemalto AG оспорила решение PPA о провозглашении в качестве победителя тендера фирмы Idemia, отметив, что оценка предложения была произведена некорректно и несправедливо.

28 декабря позапрошлого года суд первой инстанции вынес решение в пользу PPA, но в январе прошлого года Gemalto оспорила его в окружном суде, но, как стал известно на прошлой неделе, безрезультатно.

"Выдача документов, удостоверяющих личность, — государственно важный процесс. Объем договора за пять лет достигает 40 млн евро. Поэтому выбор партнера для государства в этом процессе должен полностью соответствовать закону и быть корректным", — сказала руководитель бюро идентитета и статуса PPA Маргит Ратник.

Согласно решению суда, Gemalto AG должна возместить процессуальные расходы департамента в размере 17 050 евро. Содержание судебного процесса было объявлено закрытым из-за коммерческой тайны. Истец имеет право обжаловать решение.

Между PPA и Gemalto AG идет еще одно судебное разбирательство на основании трех исков.