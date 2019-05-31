Около тысячи новоиспеченных автовладельцев остались без дорожной страховки, сами того не зная

По словам члена правления ФДС Лаури Потсеппа, люди часто не считают важным регистрировать автомобиль на свое имя или хотят сэкономить на госпошлине. ”Но такая экономия может в итоге выйти очень дорогой, поскольку за вождение транспортного средства, не внесенного в регистр и не имеющего дорожного страхования, полиция может оштрафовать водителя. Если использование транспортного средства, не имеющего дорожного страхования, приведет к причинению ущерба, то ФДС выплатит пострадавшему лицу возмещение и потребует от владельца или водителя этого транспортного средства компенсировать соответствующую сумму”, — сказал Потсепп.

”Если бывший в личном пользовании автомобиль, взятый в лизинг, выкупается, то этот автомобиль тоже следует оформить на свое имя в Дорожно-транспортном регистре. К сожалению, зачастую люди ездят без дорожного страхования по незнанию, поскольку дорожное страхование прекратило действовать автоматически”, — отметил Потсепп.

”Треть автовладельцев заключает страховой договор сразу после получения напоминания. Тем не менее, за регистрацию автомобиля и наличие дорожного страхования отвечает владелец автомобиля, и надеяться лишь на напоминание ФДС не стоит”, — добавил представитель ФДС.