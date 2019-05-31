31.05.2019, 08:35

Около тысячи новоиспеченных автовладельцев остались без дорожной страховки, сами того не зная


rus.delfi.ee
EST
Kasutatud autod
Kasutatud autodFoto: Tiit Blaat

В этом году Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) отправил 960 напоминаний о дорожном страховании новым автовладельцам, которые не оформили автомобиль на свое имя. Если владелец транспортного средства не регистрирует автомобиль на свое имя и прежний владелец извещает Департамент шоссейных дорог об отчуждении транспортного средства, то транспортное средство временно удаляется из Дорожно-транспортного регистра и договор дорожного страхования автоматически прекращает действовать, сказано в пресс-релизе.

По словам члена правления ФДС Лаури Потсеппа, люди часто не считают важным регистрировать автомобиль на свое имя или хотят сэкономить на госпошлине. ”Но такая экономия может в итоге выйти очень дорогой, поскольку за вождение транспортного средства, не внесенного в регистр и не имеющего дорожного страхования, полиция может оштрафовать водителя. Если использование транспортного средства, не имеющего дорожного страхования, приведет к причинению ущерба, то ФДС выплатит пострадавшему лицу возмещение и потребует от владельца или водителя этого транспортного средства компенсировать соответствующую сумму”, — сказал Потсепп.

”Если бывший в личном пользовании автомобиль, взятый в лизинг, выкупается, то этот автомобиль тоже следует оформить на свое имя в Дорожно-транспортном регистре. К сожалению, зачастую люди ездят без дорожного страхования по незнанию, поскольку дорожное страхование прекратило действовать автоматически”, — отметил Потсепп.

”Треть автовладельцев заключает страховой договор сразу после получения напоминания. Тем не менее, за регистрацию автомобиля и наличие дорожного страхования отвечает владелец автомобиля, и надеяться лишь на напоминание ФДС не стоит”, — добавил представитель ФДС.

ФДС рекомендует проверить действие дорожного страхования. Это можно сделать без особого труда, введя регистрационный знак в поле запроса на сайте ФДС по адресу www.lkf.ee/kindlustusekehtivus. Если выяснится, что транспортное средство временно удалено из Дорожно-транспортного регистра и не имеет дорожного страхования, то пользоваться данным транспортным средством нельзя. В таком случае транспортное средство следует сначала оформить на свое имя, а затем заключить в отношении него договор дорожного страхования. Цены на дорожное страхование можно сравнить с помощью веб-калькулятора: www.lkf.ee/kalkulaator.

ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро ”Зеленой карты” в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный на транспортном средстве, которое не зарегистрировано, в отношении которого применяется принудительное страхование и которое не распознано. Также ФДС организует разрешение споров касательно дорожного страхования через примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования.

Читайте также:
Читайте также: