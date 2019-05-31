Около тысячи новоиспеченных автовладельцев остались без дорожной страховки, сами того не зная
В этом году Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС) отправил 960 напоминаний о дорожном страховании новым автовладельцам, которые не оформили автомобиль на свое имя. Если владелец транспортного средства не регистрирует автомобиль на свое имя и прежний владелец извещает Департамент шоссейных дорог об отчуждении транспортного средства, то транспортное средство временно удаляется из Дорожно-транспортного регистра и договор дорожного страхования автоматически прекращает действовать, сказано в пресс-релизе.