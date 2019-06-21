Около половины продавцов не спрашивает у покупающей алкоголь молодежи документы

Представитель сети Катрин Батс сказала, что по по данным Института развития здоровья, документы у покупающей алкоголь молодежи спрашивает лишь 45% продавцов. Также она напомнила, что нельзя продавать алкоголь людям, уже находящимся в состоянии опьянения.

Полицейская статистика показывает, что в летний период количество нарушений закона об алкоголе, связанных с несовершеннолетними, увеличивается.