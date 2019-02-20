Около миллиона евро долга: фирме-организатору фестиваля Weekend светит банкротство(5)
Weekend Festival Baltic OÜ имеет около 4000 евро активов, но долги организатора музыкального фестиваля достигают миллиона евро.
Weekend Festival Baltic OÜ имеет около 4000 евро активов, но долги организатора музыкального фестиваля достигают миллиона евро.
По словам временного банкротного управляющего Мартина Круппа, Weekend Festival Baltic OÜ принадлежат два прицепа и три грузовых контейнера, общая стоимость которых составляет около 4000 евро. Однако требования партнеров достигают 800 000 евро.
У Weekend Festival Baltic OÜ есть еще активы, но это долговые требования, которые связаны с фирмой шведских владельцев Weekend Festival Sweden AB, которая, в свою очередь, тоже обанкротилась.
Отправивший предприятие под суд Ханно Туйск, член правления Tuisutransi OÜ, которое оказывало транспортные услуги фестивалю как в Эстонии, так и в Финляндии, заявил, что не особо надеется получить возврат долга через суд в Эстонии, а вот в Финляндии это более вероятно.
Скорее всего, Weekend Festival Baltic OÜ будет признан банкротом 27 февраля, а первое собрание кредиторов пройдет 19 марта.
Напомним, погрязший в долгах устроитель фестиваля Weekend подал заявление о банкротстве 31 января. По данным E-Krediidinfo, у фирмы имеется 12 действующих просроченных платежей, четыре их них — от инкассо.
По словам руководителя Weekend Festival Baltic OÜ Джона Пола Рваймаму Ругемалира, в 2018 году самой большой проблемой стали увеличившиеся расходы на артистов и более маленький доход от продаж билетов, чем прогнозировалось.
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