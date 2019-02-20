Около миллиона евро долга: фирме-организатору фестиваля Weekend светит банкротство

По словам временного банкротного управляющего Мартина Круппа, Weekend Festival Baltic OÜ принадлежат два прицепа и три грузовых контейнера, общая стоимость которых составляет около 4000 евро. Однако требования партнеров достигают 800 000 евро.

У Weekend Festival Baltic OÜ есть еще активы, но это долговые требования, которые связаны с фирмой шведских владельцев Weekend Festival Sweden AB, которая, в свою очередь, тоже обанкротилась.

Отправивший предприятие под суд Ханно Туйск, член правления Tuisutransi OÜ, которое оказывало транспортные услуги фестивалю как в Эстонии, так и в Финляндии, заявил, что не особо надеется получить возврат долга через суд в Эстонии, а вот в Финляндии это более вероятно.

Скорее всего, Weekend Festival Baltic OÜ будет признан банкротом 27 февраля, а первое собрание кредиторов пройдет 19 марта.

Напомним, погрязший в долгах устроитель фестиваля Weekend подал заявление о банкротстве 31 января. По данным E-Krediidinfo, у фирмы имеется 12 действующих просроченных платежей, четыре их них — от инкассо.

По словам руководителя Weekend Festival Baltic OÜ Джона Пола Рваймаму Ругемалира, в 2018 году самой большой проблемой стали увеличившиеся расходы на артистов и более маленький доход от продаж билетов, чем прогнозировалось.