Около 1000 детей, занимающихся в спортклубах Ида-Вирумаа, получат наборы первой помощи Benu

Больше всего наборов по распределению попадает молодым футболистам, легкоатлетам, волейболистам, баскетболистам, пловцам, борцам, а также хоккеистам и лыжникам.

В ходе всеэстонского проекта Benu Apteek в сфере здравоохранения 100 спортшкол или клубов для молодежи получат хорошо оснащенные наборы для быстрого и адекватного оказание первой помощи.

По словам члена жюри проекта ”Сотня для спорта” и исполнительного руководителя Benu Apteek Кайди Кельт, начинание было принято молодыми спортсменами сверх ожидания очень хорошо. ”Активное участие подтвердило, что здоровье в молодежном любительском спорте находится на важном месте. Среди ходатайствующих о наборах мы увидели много посвященности и инициативы, а также желание развивать местное сообщество в целом — в том числе и предлагая детям и молодежи проводить свободное время занимаясь разными видами спорта уже с малых лет по всей Эстонии”, — сказала Кельт.

”Выбрать сотню получателей было не так просто. Жюри предпочло клубы, которые работают скорее в небольших местах, где в целом возможностей меньше. В то же время мы тщательно оценивали ходатайства, чтобы определить — почему именно этот клуб или тренировочная группа должна получить себе бесплатный набор для оказания первой помощи”, — добавила Кельт.