22.05.2019, 21:30

Около 1000 детей, занимающихся в спортклубах Ида-Вирумаа, получат наборы первой помощи Benu


rus.delfi.ee
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Около 1000 детей, занимающихся в спортклубах Ида-Вирумаа, получат наборы первой помощи Benu
Benu Apteek

В ходе проекта по продвижению детского и молодежного спорта ”Сотня для спорта” поступило около 460 заявок, среди которых были тренировочные группы из каждого уезда Эстонии, занимающихся более чем 30 видами спорта. Из Ида-Вирумаа в число сотни выбранных вошло 9 спортклубов, тренировки которых посещают около 1000 детей и подростков.

Больше всего наборов по распределению попадает молодым футболистам, легкоатлетам, волейболистам, баскетболистам, пловцам, борцам, а также хоккеистам и лыжникам.

В ходе всеэстонского проекта Benu Apteek в сфере здравоохранения 100 спортшкол или клубов для молодежи получат хорошо оснащенные наборы для быстрого и адекватного оказание первой помощи.

По словам члена жюри проекта ”Сотня для спорта” и исполнительного руководителя Benu Apteek Кайди Кельт, начинание было принято молодыми спортсменами сверх ожидания очень хорошо. ”Активное участие подтвердило, что здоровье в молодежном любительском спорте находится на важном месте. Среди ходатайствующих о наборах мы увидели много посвященности и инициативы, а также желание развивать местное сообщество в целом — в том числе и предлагая детям и молодежи проводить свободное время занимаясь разными видами спорта уже с малых лет по всей Эстонии”, — сказала Кельт.

”Выбрать сотню получателей было не так просто. Жюри предпочло клубы, которые работают скорее в небольших местах, где в целом возможностей меньше. В то же время мы тщательно оценивали ходатайства, чтобы определить — почему именно этот клуб или тренировочная группа должна получить себе бесплатный набор для оказания первой помощи”, — добавила Кельт.

Собирая этот набор, аптекари Benu имели ввиду как потребности молодых спортсменов, так и тех, кто стремится к спортивным вершинам. В этом наборе есть средства для всех наиболее частых проблем, связанных с занятием спортом: охлаждающие и согревающие гели, спреи, средства для очистки и ухода за ранами, различные пластыри, бинты, эластичные перевязки, обезболивающие, а также медикаменты от судорог и от проблем с пищеварением.

О наборе для оказания первой помощи могли ходатайствовать тренировочные группы, занимающиеся различными спортивными дисциплинами с детьми и молодежью 3-16 лет. Из всех поступивших заявлений экспертное жюри выбрало 100 тренировочных групп или клубов, которые получат себе эти наборы. Больше информации: www.sajagaspordieest.ee

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