"Окажем посильную помощь, чтобы не остались в беде”. Eesti Energia сократит 324 работника

Количество рабочих мест в Enefit Kaevandused сократится на 225, в Enefit Energiatootmine на 76, а на предприятии Enefit Solutions, которое занимается работами по обслуживанию и ремонту, на 63. В то же время 40 человек, рабочие места которых будут сокращены, получат предложение занять новую должность внутри предприятия в связи с победой Enefit Solutions в тендере на предоставление услуг по обслуживанию и ремонту котлов и турбин Нарвских электростанций. Уже в этом году Enefit Solutions наймет в общей сложности 126 новых работников. Таким образом, в сфере крупной энергетики в итоге будет сокращено 324 рабочих места.

Исчезнут рабочие места квалифицированных рабочих, специалистов и руководителей. Решение сократить рабочие места позволит предприятиям сферы крупной энергетики Eesti Energia постепенно перейти на полный рабочий день, чтобы не позднее ноября все работники, переведенные на неполный рабочий день, смогли вернуться к работе с полной нагрузкой.

«Мы подумали об уходящих людях, окажем им посильную помощь, чтобы они не остались их в беде», – сказал Суттер. «Вместе с Кассой по безработице мы делимся с уходящими работниками информацией о свободных вакансиях в регионе и о возможностях переобучения. Вместе с Вирумааским колледжем мы также предлагаем возможность дополнительного обучения», – пояснил Суттер. Часть уходящих работников – пенсионного возраста, они будут получать государственную пенсию. Тем уходящим работникам добывающих предприятий и производства энергии, которым до пенсии осталось менее 5 лет, Eesti Energia будет выплачивать пенсию от предприятия в размере 365 евро в месяц. Работникам добывающих предприятий и производства энергии, которые не получат ни государственной пенсии, ни пенсии от предприятия, Eesti Energia предложит стипендию на переобучение в размере 440 евро в месяц. Для помощи людям Eesti Energia создаст фонд объемом в 2,5 миллиона евро.

Руководитель ида-вирумааского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк говорит, что у людей, покидающих сланцевую промышленность, имеются хорошие возможности, чтобы найти новое применение на рынке труда. «У Кассы по безработице и у Eesti Energia общая цель: поддержать сокращаемых людей, предложив им возможность переобучения, чтобы новые вызовы не заставили себя долго ждать», – сказала Аннеки Теэлахк. По ее словам, сотрудничество с Eesti Energia ведется постоянно. «Общими усилиями мы вносим свой вклад в обучение и информирование работников Eesti Energia. Это дает им преимущество для успешной конкуренции на рынке труда», – добавила Аннеки Теэлахк.

В дальнейшем новые рабочие места в подразделениях крупной энергетики Eesti Energia будут создаваться благодаря проектам, связанным с производством жидких топлив. В этом году Eesti Energia планирует принять инвестиционное решение по строительству нового завода масел, а в 2021 году – принять инвестиционное решение о создании совместного завода предварительной рафинации. Оба инвестиционных объекта создадут в период строительства в общей сложности около двух тысяч прямых рабочих мест, а после запуска – сотни новых рабочих мест. Эти проекты также помогут сохранить тысячи рабочих мест как в шахтах, так и в Ида-Вирумаа в целом. На сегодняшний день сланцевый сектор напрямую и опосредованно обеспечивает работой более 14 000 человек. В 2018 году сектор заплатил в государственный бюджет 122 миллиона евро. Сланцевая промышленность составляет примерно 4-5% от ВВП страны.

Eesti Energia также надеется значительно увеличить со следующего года производство электроэнергии и тепла из биомассы на Нарвских электростанциях. Этому способствует проект закона о рынке электроэнергии, подготовленный Министерством экономики и коммуникаций, который позволит выплачивать Eesti Energia субсидии на возобновляемую энергию, если предложение предприятия будет успешным на аукционе с понижением цены. Проект закона должен поступить в Рийгикогу в этом месяце.

Для выполнения ожидания собственника, то есть для покрытия среднего объема потребления электроэнергии Эстонии, помимо новой электростанции Аувере и двух отремонтированных энергоблоков, Eesti Energia поддерживает в состоянии готовности два более старых энергоблока, которые оснащены фильтрами и соответствуют всем экологическим требованиям.

Если в 2018 году подразделения крупной энергетики произвели 8,7 ТВтч электроэнергии, в т.ч. 93 ГВтч возобновляемой энергии, то за первую половину текущего года крупная энергетика произвела 2,8 ТВтч электроэнергии. В то же время значительно увеличился объем производства масла: если в 2018 году концерн Eesti Energia произвел за первые шесть месяцев 195 тысяч тонн сланцевого масла, то за первые шесть месяцев текущего года – 218,5 тысяч тонн. Для диверсификации портфеля топлив используется и крошка из старых шин, что позволяет решить и экологическую проблему, которую эти старые шины собой представляют.