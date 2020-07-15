Оказавшийся в центре скандала с домогательствами Айвар Мяэ зарабатывает столько же, сколько Юри Ратас
Национальная опера "Эстония", оказавшаяся в центре внимания из-за скандала с домогательствами генерального директора, в прошлом году осталась в минусе, а брутто-зарплата гендиректора Айвара Мяэ выросла до 6600 евро в месяц, пишет Äripäev.
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