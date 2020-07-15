Оказавшийся в центре скандала с домогательствами Айвар Мяэ зарабатывает столько же, сколько Юри Ратас

Национальная опера "Эстония", которая еще в 2018 году была в плюсе, в прошлом году осталась в минусе приблизительно на миллион евро, выясняется из отчета за хозяйственный год.

Доход гендиректора Айвара Мяэ от зарплаты вырос в год в общей сложности на 12 000 евро, то есть на 1000 евро в месяц вместе с социальным налогом. Для сравнения — премьер-министр Юри Ратас начиная с мая этого года зарабатывает 6661 евро брутто в месяц.

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