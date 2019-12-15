Оказавшаяся в центре скандала с отмыванием денег бизнесвумен на протяжении многих лет вела роскошный образ жизни

В 1992 году она основала газету Soov, которую позже продала Eesti Meedia. Ярвисте рассказывала, что после продажи газеты приобрела в Tiffany свой первый бриллиант. ”С тех пор я уверена, что лучшие друзья девушек — это бриллианты, — говорила она в 2015 году. — Я всегда ношу только настоящие украшения, а не просто аксессуары”. Несколько лет назад спутник жизни подарил Ярвисте сумку от Chanel стоимостью 3600 евро, а сама она рассказала, что о ее доме заботятся специально нанятые помощники. Также она не скрывает, что перед развалом СССР занималась спекуляцией, в том числе валютной.

В 2009 году Ярвисте основала журнал Mood, потом продала его Fookus Meedia, а через четыре года открыла GFC Good Finance Company AS, с которой вскоре начались проблемы.

В мае Финансовая инспекция сообщила о решении аннулировать лицензию на деятельность GFC из-за существенных нарушений закона об отмывании денег.

Основной сферой деятельности GFC является открытие платежных счетов для клиентов и осуществление платежей. Деятельность такого рода фирм похожа на деятельность банков, но бизнес-модель другая, и прибыль идет со сделок с платежами.

В 2017 году объемы платежей GFC стали резко расти (с 3,5 млн евро в первом квартале до 50,9 млн евро в четвертом). В 2018 году квартальный объем составил уже 105 млн евро. Рыночная доля GFC выросла с 0,01 % в 2016 году до 53,3% в 2018.

В орбиту внимания Финансовой инспекции предприятие попало в 2017 году, когда внутренний аудит выявил серьезные нарушения закона об отмывании денег. После предоставления отчета фирма расторгла договор с аудитором, который его составлял.

В октябре 2017 года инспекция провела проверку на месте и тоже выявила нарушения. Летом 2018 года была проведена вторая проверка и результат — тот же. Инспекция установила, что GFC в существенной степени нарушила правовые акты, регулирующие ее деятельность. Кроме того, имелись подозрения, что своей деятельностью фирма нанесла урон функционированию финансового рынка, а также стабильности и благонадежности платежной системы. Бизнес-модель GFC в существенной степени была сосредоточена на клиентах, не являющихся резидентами Эстонии.

В 2018 году оборот предприятия вырос до 1,07 млн евро, прибыль составила более 282 000 евро. Еще в 2017 году оборот составлял 130 000 евро и прибыль чуть более 83 000.

Еще весной Ярвисте через GFC Holding OÜ принадлежало 90,4% GFC. Сейчас фирма находится в процессе ликвидации и эти 90,4% принадлежат спутнику жизни Ярвисте Андрею Щемелеву.

Сама Ярвисте является председателем совета GFC .