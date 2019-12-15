15.12.2019, 09:47

Оказавшаяся в центре скандала с отмыванием денег бизнесвумен на протяжении многих лет вела роскошный образ жизни

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Оказавшаяся в центре скандала с отмыванием денег бизнесвумен на протяжении многих лет вела роскошный образ жизни
Tiiu JärvisteFoto: Ilmar Saabas

Бизнесвумен Тийу Ярвисте, которая подозревается в попытке отмывания денег и присвоения, часто блистала на страницах газет и журналов, пишет Äripäev.

В понедельник по подозрению в попытке отмывания денежных средств Центральная криминальная полиция задержала Ярвисте и двух сотрудников GFC Good Finance Company AS (GFC), 36-летнего Андри и 40-летнего Алексея.

Ярвисте было предъявлено подозрение в попытке присвоения восьми миллионов евро. Несмотря на то, что ранее женщина охотно общалась с прессой, на этот раз она отказалась давать изданию комментарии, сказав, что уже рассказала все другое газете.

Действительно, Äripäev передает ее слова: ”Я не могу и не хочу верить, что работники фирмы совершали такие подозрительные сделки”, — сказала она. А предъявленное подозрения в попытке отмывания и вовсе лишило ее дара речи.

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Ярвисте утверждает, что речь идет о корреспондентском банковском счете, который был заморожен латвийским бюро по отмыванию денег после того, как весной Финансовая инспекция Эстонии лишила GFC лицензии на деятельность. По словам женщины, эти средства предполагалось вернуть клиентам.

56-летняя Ярвисте на протяжении многих лет появлялась в прессе и рассказывала о своей роскошной жизни.

В 1992 году она основала газету Soov, которую позже продала Eesti Meedia. Ярвисте рассказывала, что после продажи газеты приобрела в Tiffany свой первый бриллиант. ”С тех пор я уверена, что лучшие друзья девушек — это бриллианты, — говорила она в 2015 году. — Я всегда ношу только настоящие украшения, а не просто аксессуары”. Несколько лет назад спутник жизни подарил Ярвисте сумку от Chanel стоимостью 3600 евро, а сама она рассказала, что о ее доме заботятся специально нанятые помощники. Также она не скрывает, что перед развалом СССР занималась спекуляцией, в том числе валютной.

В 2009 году Ярвисте основала журнал Mood, потом продала его Fookus Meedia, а через четыре года открыла GFC Good Finance Company AS, с которой вскоре начались проблемы.

В мае Финансовая инспекция сообщила о решении аннулировать лицензию на деятельность GFC из-за существенных нарушений закона об отмывании денег.

Основной сферой деятельности GFC является открытие платежных счетов для клиентов и осуществление платежей. Деятельность такого рода фирм похожа на деятельность банков, но бизнес-модель другая, и прибыль идет со сделок с платежами.

В 2017 году объемы платежей GFC стали резко расти (с 3,5 млн евро в первом квартале до 50,9 млн евро в четвертом). В 2018 году квартальный объем составил уже 105 млн евро. Рыночная доля GFC выросла с 0,01 % в 2016 году до 53,3% в 2018.

В орбиту внимания Финансовой инспекции предприятие попало в 2017 году, когда внутренний аудит выявил серьезные нарушения закона об отмывании денег. После предоставления отчета фирма расторгла договор с аудитором, который его составлял.

В октябре 2017 года инспекция провела проверку на месте и тоже выявила нарушения. Летом 2018 года была проведена вторая проверка и результат — тот же. Инспекция установила, что GFC в существенной степени нарушила правовые акты, регулирующие ее деятельность. Кроме того, имелись подозрения, что своей деятельностью фирма нанесла урон функционированию финансового рынка, а также стабильности и благонадежности платежной системы. Бизнес-модель GFC в существенной степени была сосредоточена на клиентах, не являющихся резидентами Эстонии.

В 2018 году оборот предприятия вырос до 1,07 млн евро, прибыль составила более 282 000 евро. Еще в 2017 году оборот составлял 130 000 евро и прибыль чуть более 83 000.

Еще весной Ярвисте через GFC Holding OÜ принадлежало 90,4% GFC. Сейчас фирма находится в процессе ликвидации и эти 90,4% принадлежат спутнику жизни Ярвисте Андрею Щемелеву.

Сама Ярвисте является председателем совета GFC .

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