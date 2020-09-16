Ограничения на продажу алкоголя в Таллинне переносятся на осень следующего года

В предстоящий четверг, 17 сентября, Таллиннское горсобрание обсудит предложенный мэрией вариант ограничений на продажу алкоголя в барах, клубах и других развлекательных заведениях столицы.

"Весной из-за вызванных коронавирусом ограничений провести в горсобрании дебаты по этому вопросу было невозможно, но теперь соответствующее постановление включено в повестку дня ближайшего заседания. Думаю, что ограничения вступят в силу в следующем году, но решение должно будет принять горсобрание", — рассказал председатель Таллиннского горсобрания Тийт Терик.

"Сейчас очень сложные для бизнеса времена. Мы хотим предоставить предпринимателям больше времени на подготовку к новым требованиям. Но в настоящее время, как мы знаем, введенные полицией ограничения даже более строгие, чем те, которые планирует установить город Таллинн", — добавил Тийт Терик.

Председатель горсобрания предположил, что ограничения могли бы вступить в силу в сентябре следующего года. "Но то, когда они вступят в силу, станет известно в четверг — решение примут депутаты", — сказал Терик.