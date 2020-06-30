Ограничение на открытие авиалиний из Эстонии продляется на две недели

"Вирус никуда не исчез, по-прежнему необходимо следить за ситуацией в других странах. В Европе есть места, где число инфицированных выросло, поэтому мы сохраняем введенные 18 мая ограничения", - сказал министр экономики и инфраструктуры (МКМ) Таави Аас.

МКМ исходит при разрешении или запрете из уровня заболеваемости, который должен быть при открытии линии 25 или менее на 100 000 жителей в течение 14 последних дней. МКМ в сотрудничестве с Департаментом здоровья регулярно отслеживает эпидемиологическую ситуацию и дает разрешение на открытие или закрывает авиалинию в ту или иную страну в соответствии с уровнем распространения вируса.

По состоянию на 26 июня запрещено открывать авиалинии из Эстонии в Швецию, Португалию, Белоруссию, Украину и Россию.

Уровень заболеваемости (число инфицированных на 100 000 жителей) можно найти здесь.

Необходимость сохранения ограничений оценивать правительство ЭР.