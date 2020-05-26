26.05.2020, 13:50
Офисные работники Tere и Farmi в июне отправятся собирать клубнику
На поле отправятся 50 офисных работников, цель которых собрать вместе как минимум одну тонну клубники.
На поле отправятся 50 офисных работников, цель которых собрать вместе как минимум одну тонну клубники.
Офисные работники Tere AS и Farmi Piimatööstuse AS решили во второй половине июня, в разгар созревания клубники, отправиться на помощь собирать ягоды. Толоки по сбору клубники пройдут на хуторе Марьямаа, из ягод изготовят варенье, которое позже пойдет в продукцию Tere и Farmi.
"Эстонская клубника на поле остаться не должна, потому что нам она нужна не только как сезонное лакомство, но и как круглогодичное сырье", — сказал председатель правления Tere AS и Farmi Piimatööstuse AS Юло Кивине.
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- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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