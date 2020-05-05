Официально! Торговые центры откроются 11 мая. Но с определенными ограничениями

В торговых центрах с 11 мая разрешено открыть все магазины и пункты обслуживания, а также рестораны и заведения общественного питания ( в том числе для потребления пищи на месте), в то же время продолжит действовать ограничение, в соответствии с которым потребление пищи на месте должно заканчиваться не позднее 22 часов, чтобы избежать вечернего скопления людей. Расположенные в торговых центрах места времяпрепровождения (например, кинотеатры, казино, боулинг, игровые комнаты и др.) по-прежнему останутся закрытыми.

В торговых центрах и магазинах после открытия обязательно соблюдать правило 2+2. Посетителям настоятельно рекомендуется носить в магазине маску или закрывать рот и нос. В магазинах следует обеспечить наличие дезинфицирующих средств как для клиентов, так и для работников, и помещения следует регулярно проветривать и дезинфицировать. Посетители и работники с симптомами заболевания должны оставаться дома. Торговцам настоятельно рекомендуется проводить кампании в интернет-магазинах и не организовывать презентаций товаров.

За установленными для торговых центров требованиями осуществляет надзор местное самоуправление в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!