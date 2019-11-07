Официально: среди стран Балтии жизнью больше всего довольны жители Эстонии

В 2018 году общее удовлетворение жизнью жителей Литвы в возрасте 16 лет и старше составило 6,4 пункта (по шкале от 0 до 11). В Латвии этот показатель составил 6,7 пункта, в Эстонии — 7.

Личными отношениями литовцы довольны на 7,8 пункта, финансовым положением — на 5,2 пункта, жители Латвии и Эстонии — 7,8 и 7,9 пункта, а также 5,4 и 5,9 пункта соответственно.

Более всего довольны жизнью в ЕС в Финляндии (8,1) и Австрии (8 баллов), менее всех — болгары (5,4).