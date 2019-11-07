07.11.2019, 21:27

Официально: среди стран Балтии жизнью больше всего довольны жители Эстонии

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EST 27
Palgatöötaja kuu keskmine brutosissetulek, 2018
Palgatöötaja kuu keskmine brutosissetulek, 2018Foto: Statistikaamet

Жители Литвы менее удовлетворены жизнью, чем латвийцы и эстонцы. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.

В 2018 году общее удовлетворение жизнью жителей Литвы в возрасте 16 лет и старше составило 6,4 пункта (по шкале от 0 до 11). В Латвии этот показатель составил 6,7 пункта, в Эстонии — 7.

Личными отношениями литовцы довольны на 7,8 пункта, финансовым положением — на 5,2 пункта, жители Латвии и Эстонии — 7,8 и 7,9 пункта, а также 5,4 и 5,9 пункта соответственно.

Более всего довольны жизнью в ЕС в Финляндии (8,1) и Австрии (8 баллов), менее всех — болгары (5,4).

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