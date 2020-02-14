Официально: MTA открыл прием деклараций о доходах за 2019 год

Вчера вечером многие наши читатели обнаружили, что в разделе самообслуживания Налогово-таможенного департамента соответствующие графы для декларирования доходов уже активны и воспользовались этим.

В 13 часов пятницы Налогово-таможенный департамент (Maksu- ja tolliamet - MTA) официально подтвердил, что открыл прием деклараций о доходах в своей интернет-среде.

Хотя в тестовый период сбоев не наблюдалось, МТА может во избежание перегрузки инфосистемы ограничить число одновременных пользователей интернет-среды, вследствие чего может возникнуть очередь.

МТА в этом случае советует вернуться к подаче декларации несколько позже.

Руководитель сферы общественных услуг Налогово-таможенного департамента Сандер Аасна объясняет, что выплаты возврата налога, как и в прошлые года, начнутся с 26 февраля, если декларация была подана онлайн. Возвраты на основе бумажных деклараций начнутся с 19 марта.

Подача налоговых деклараций в бумажном виде начнется 17 февраля, в понедельник.

Аасна подчеркивает, что очередность возврата не зависит от очередности подачи. Поэтому с подачей не стоит торопиться, ведь в первые часы из-за перегрузки сайта это может занять намного больше времени.

Важные даты:

14 февраля — начало подачи налоговых деклараций онлайн

17 февраля — начало подачи налоговых деклараций на бумаге в бюро обслуживания

26 февраля — начало выплат возврата налога на основе электронных деклараций

19 марта — начало выплат возврата налога на основе бумажных деклараций

30 апреля — последний день для подачи налоговой декларации

1 октября — конечный срок доплаты подоходного налога государству и возврата переплаченного налога.