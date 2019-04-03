Официально! IKEA открывает в Эстонии интернет-магазин и пункт выдачи товаров

”Сочетание дигитального и физического присутствия делает IKEA ближе к домам в Эстонии, предлагая возможность сделать заказ в эстоноязычной э-среде и ознакомиться с товаром IKEA в демонстрационном зале, где можно посмотреть товар и возможно открыть для себя новые решения для дизайна интерьера. Приход IKEA на эстонский рынок сначала дигитально с последующим открытием физического магазина — уникальный шаг и для IKEA,”- сказал Йоханнес Йоханнессон, директор по продажам IKEA в странах Балтии, добавляя, что это они делают для того, чтобы быстрее прийти к жителям Эстонии, т.к магазин IKEA в Риге посещает очень много клиентов из Эстонии.

Э-магазин IKEA будет современным и быстрым, где можно будет делать покупки с помощью компьютера, планшета или мобильного телефона. Э-магазин обеспечит доступ к более 8000 предметам интерьера, которые можно заказать с курьерской доставкой на дом или в пункт выдачи товара в Таллинне, куда можно приехать и забрать товар самому.

Пункт выдачи товаров вместе с демонстрационным залом IKEA, будет располагаться в Таллинне по адресу Петербургское шоссе, 66. Общая площадь здания 6000 m2, из которых 1500 m2 запланированы под демонстрационный зал и зону планирования. "Там, на месте, клиенты смогут посмотреть и опробовать около 3000 разных товаров и дизайнерских решений, а также получить вдохновение для покупок. В демонстрационном зале при желании можно проконсультироваться с нашим работником по вопросу планирования и заказа кухонной мебели, гардеробов и других мебельных систем,” — говорит Йоханненссон. Остальные 4000 m2 отведены под логистические операции. Также в просмотровом зале будет около 200 самых популярных предметов интерьера доступны для покупки сразу.