Одобрит ли правительство? Alexela ходатайствует о крупном кредите

Kredex сообщил сегодня, что в учреждение поступило два ходатайства об экстренных кредитах в сумме 137 млн евро, которые рассматриваются как государственно важные проекты. 100 миллионов запросила судоходная компания Tallink, а 37 млн - дочерняя фирма концерна Alexela - Alexela Varahaldus.

Как подтвердил руководитель Alexela Андреас Лаане, кредит требуется для функционирования Kiviõli Keemiatööstus. Производитель масла уже сегодня должен сократить около 70 человек, а всего на предприятии работает свыше 500 человек, оно является значимым работодателем в Ида-Вирумаа и важным налогоплательщиком в бюджет волости Люганузе.

"Банки сейчас сверхконсервативны, на их поддержку надеяться нельзя, они могут прийти на помощь в июле", - сказал Лаане, основываясь на своем опыте.

"Государственный заем помог бы нам быть долговременным и стабильным налогоплательщиком", - добавил он.

Одобрение для выдачи такого кредита требуется на уровне правительства. Но вопрос выделения кредита усложняется низкими нефтяными ценами, которые влияют на рыночную цену сланцевого масла.

"На этот год - продажная цена нашего масла зафиксирована. О ценах следующего года говорить трудно, поэтому банки в этой ситуации давать кредиты не хотят", - пояснил Лаане.

"Мне кажется, что должна действовать такая логика: если государство вкладывает в строительство завода масел Eesti Energia 125 млн, то оно должно поддержать и имеющийся завод", - добавил Лаане.

Правительство выделило в начале кризиса в дополнительном бюджете 300 млн для поддержки стратегически важных предприятий в виде кредитов или увеличения акционерного капитала.

Из них было выделено Nordica на увеличение акционерного капитала 30 млн, Eesti Raudtee - 10 млн, Saarte Liinid - 3 млн. Все кредиты суммой свыше 10 млн должны быть одобрены правительством.