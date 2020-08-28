28.08.2020, 19:30

Одобрены исключения из ограничений на авиасообщение: в шесть городов из Таллинна можно летать вне зависимости от статистики заражения


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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Члены правительства одобрили принципиальное решение продлить действующее сегодня ограничение на авиасообщение со странами, где показатель заражения COVID-19 составляет 25 и больше на 100 тысяч человек в течение последних 14 дней. Из этих ограничений было сделано исключение для следующих пунктов назначения: Франкфурт, Хельсинки, Копенгаген, Лондон, Рига и Варшава. В эти города из Таллиннского аэропорта можно летать вне зависимости от статистики заражения. По-прежнему можно также летать в те страны, где количество зараженных на 100 тысяч человек меньше 25.

Премьер-министр Ратас отметил, что ситуация с COVID-19 ставит перед сложным выбором, когда развитие событий зависит не только от принимаемых государствами решений, но также от ответственного поведения людей. ”Делая исключения, правительство должно было взвесить, с одной стороны, государственные, экономические и общественные потребности Эстонии, а с другой — потенциальную опасность распространения COVID-19 в ситуации, когда показатели заражения как в Европе, так и в мире растут, — отметил премьер-министр. — Правительство сделало исключения с расчетом, что опасность заражения можно уменьшить введением реальных мер готовности, например, требования соблюдать 14-дневную изоляцию по приезде из стран группы риска. Несмотря на это я призываю людей путешествовать только в случае крайней необходимости и тщательно взвешивать цели путешествия и выбор пунктов назначения”.

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Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отметил, что количество европейских стран с высоким уровнем заражения выросло до такого уровня, когда, с учетом ныне действующих ограничений, нужно было бы закрыть большую часть авиасообщения из Таллиннского аэропорта. Исходя из этого министр сделал правительству предложение оставить воздушный коридор в часть пунктов назначения открытым. ”При выборе городов мы исходили из количества пассажиров и того, какие пункты назначения являются важными узловыми аэропортами, которые обеспечат Эстонии авиасообщение со всем миром. Важным аргументом было и то, что по воздуху доставляют как почту, так и товары, поэтому вышеперечисленные шесть направлений крайне важно держать открытыми”, — сказал Таави Аас.

Министр также заверил, что по-прежнему можно летать во все те страны, в которых показатель заражения COVID-19 составляет менее 25 на 100 тысяч человек. Эпидемиологическую ситуацию Министерство экономики и коммуникаций отслеживает каждую пятницу и открывает или ограничивает авиасообщение в соответствии с распространением вируса. Министерство экономики и коммуникаций обновит соответствующий список стран на своей домашней странице.

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