Одна из самых крупных в Эстонии фирм недвижимости — теперь и в Латвии

”С нашей помощью два довольно сильных латвийских бюро недвижимости –Balsts, которое занималось преимущественно частными клиентами и предлагало услуги оценки, а также ориентированное на коммерческую недвижимость RBA — объединились, и теперь объединённое бюро будет предлагать в Латвии услуги в сфере недвижимости под торговой маркой 1Partner. По сути, произошло объединение компетентности в сферах оценке недвижимости, жилой и коммерческой недвижимости”, — сказал соучредитель и партнер 1Partner Kinnisvaragrupp Танел Тарум.

Танел Тарум пояснил также, что основная цель расширения 1Partner состоит в увеличении сферы охвата и усилении услуг предприятия в секторе коммерческой недвижимости. ”Если посредничество в сфере жилой недвижимости представляет собой преимущественно локальную деятельность, то бизнес-клиенты покупают, продают и администрируют недвижимость на международном уровне, и поэтому хотят получать услугу во всех странах Балтии”, — сказал Тарум.

Руководитель 1Partner Latvia Сигита Рубина также отметила, что рынки стран Балтии по отдельности слишком малы, поэтому фирмы развития недвижимости и инвесторы зачастую рассматривают их как единое целое.