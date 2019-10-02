02.10.2019, 18:35

Одна из самых крупных в Эстонии фирм недвижимости — теперь и в Латвии


rus.delfi.ee
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Maakodu müügis
Maakodu müügisFoto: erakogu

1Partner – одна из самых крупных в Эстонии фирм недвижимости – приобрела долю в объединенной фирме, образовавшейся в результате слияния двух известных латвийских бюро недвижимости, которая теперь будет работать под торговой маркой 1Partner.

”С нашей помощью два довольно сильных латвийских бюро недвижимости –Balsts, которое занималось преимущественно частными клиентами и предлагало услуги оценки, а также ориентированное на коммерческую недвижимость RBA — объединились, и теперь объединённое бюро будет предлагать в Латвии услуги в сфере недвижимости под торговой маркой 1Partner. По сути, произошло объединение компетентности в сферах оценке недвижимости, жилой и коммерческой недвижимости”, — сказал соучредитель и партнер 1Partner Kinnisvaragrupp Танел Тарум.

Танел Тарум пояснил также, что основная цель расширения 1Partner состоит в увеличении сферы охвата и усилении услуг предприятия в секторе коммерческой недвижимости. ”Если посредничество в сфере жилой недвижимости представляет собой преимущественно локальную деятельность, то бизнес-клиенты покупают, продают и администрируют недвижимость на международном уровне, и поэтому хотят получать услугу во всех странах Балтии”, — сказал Тарум.

Руководитель 1Partner Latvia Сигита Рубина также отметила, что рынки стран Балтии по отдельности слишком малы, поэтому фирмы развития недвижимости и инвесторы зачастую рассматривают их как единое целое.

”В Эстонии большинство бюро недвижимости недостаточно сильны — это даёт нам возможность выделяться на общем фоне и предлагать больше услуг”, — сказал Тарум, по словам которого стратегическая цель 1Partner — быть компанией, представленной на всех трёх рынках Балтии уже к началу 2020 года.

Сейчас в бюро недвижимости 1Partner в Латвии работают 20 человек, и в Эстонии более 70 человек.

Сегодня основанная в 2004 году в Эстонии группа предприятий 1Partner объединяет занимающееся оценкой и продажей недвижимости фирму 1Partner Kinnisvara, ориентированную на развитие недвижимости и консультирование по вопросам инвестиций фирму 1Partner Advisory, строительную фирму 1Partner Ehitus и специализирующуюся на администрировании зданий фирму 1Partner Haldus. Оборот 1Partner Kinnisvaragrupp в 2018 году составил 7,3 миллиона евро.

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