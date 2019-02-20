Одна из любимых в Эстонии моделей автомобилей уходит с рынка. Почему?

С этого года из продажи уходит Toyota Avensis, которая производится на заводе Toyota в Бернастоне (Англия). Этот автомобиль был одной из любимых моделей Toyota среди эстоноземельцев последние 12 лет. Еще в прошлом году Toyota Avensis была на четвертом месте рейтинга популярности, говорится в пресс-релизе.
По словам руководителя по бренду Toyota Amserv Auto Маргуса Ныммика, производство Toyota Avensis прекращается из-за сниженного спроса на европейских рынках, одной из причиной которого можно считать все возрастающую популярность городских внедорожников. Последние 100 заказанных автомобилей будут переданы клиентам в течение 2019 года.
”За последние 5 лет Amserv продал более 2500 Avensis — речь идет, безусловно, об одной из самых популярных моделей Toyota на эстонском рынке. Одна из очевидных причин популярности Avensis заключается в том, что эта модель по своим параметрам и ценовому классу подходит для самых разнообразных задач — от семейного автомобиля до такси”, — сказал Ныммик.
Нынешним владельцам Avensis не стоит беспокоится о том, что прекращение производства как-то скажется на обслуживании имеющихся автомобилей. ”Toyota гарантирует долговременную доступность всех запчастей, и Amserv со своей стороны обеспечит обслуживание автомобилей Avensis все так же на высоком уровне”, — обещает Ныммик. Также может возникнуть ситуация, при которой на вторичном рынке возрастет спрос на одну из популярнейших моделей, за счет чего стоимость автомобилей, бывших в употреблении, будет еще долго оставаться на высоком уровне.
В то же время Toyota не будет оставлять пустоты на рынке. ”Toyota в этом году выведет на рынок много новых моделей, которые точно порадуют фанатов Avensis”, — обещает Ныммик. По его словам, лучшей альтернативой является прежде всего новый городской внедорожник Toyota RAV4. ”Считается, что RAV4 и по своей стоимости, и по содержанию ощутимо дороже, чем Avensis, но это не так. В действительности владение RAV4 в пятилетней перспективе даже на 350 евро дешевле”, — поясняет Ныммик.
Вторым хорошим примером может служить впервые представленная осенью на парижской автовыставке Camry, которая была специально адаптирована под европейский рынок — эту модель начинают производить в Японии. ”Возвращение легендарной Camry на рынок после 14-летней паузы — это одна из интереснейших новостей”, — сказал Ныммик. Новую Camry можно увидеть в Эстонии начиная с апреля.
Важным изменением в выборе моделей стало то, что с 2019 года новое поколение хэтчбеков, седанов и универсалов С-класса по всему миру будут именоваться Corolla. Первые хэтчбеки Corolla уже есть в Эстонии. У новых моделей Corolla есть много преимуществ перед Avensis — например, новая платформа архитектуры ходовой части Toyota (TNGA), что обеспечивает лучшую управляемость и стабильность, а также дополненные системы безопасности Toyota Safety Sense. В то же время новая Corolla ощутимо вместительнее по сравнению с предшественницей.
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Amserv работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 9 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. Треть эстонских покупателей новых машин предпочитают именно эти автомобильные бренды. В Amserv трудятся около 400 человек.