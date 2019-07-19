19.07.2019, 14:10

Одна из крупнейших в мире сетей продуктовых магазинов планирует выйти на эстонский рынок? Представитель опровергает слухи

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дополнено в 15:10
rus.delfi.ee
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Одна из крупнейших в мире сетей продуктовых магазинов планирует выйти на эстонский рынок? Представитель опровергает слухи
Reuters / Scanpix

Ходят слухи, что помимо немецкого гиганта Lidl, на эстонский рынок планирует выйти также крупнейшая французская сеть розничной торговли Auchan ("Ашан"). Представитель торговой сети их опровергает

Портал Rahageenius выяснял у осведомленных источников, соответствуют ли слухи о приходе ”Ашан” на эстонский рынок истине, и получил подтверждение, что такие разговоры в самом деле идут.

По слухам, ”Ашан” проявил интерес ко всему рынку Балтийских стран.

В отличие от Lidl, французская корпорация не собирается строить здесь новые магазины, а планирует купить какую-то уже действующую в Прибалтике торговую сеть.

Одним из потенциальных кандидатов называют Maxima, в отношении которой ходят разговоры, что ее сеть магазинов выстраивается в Прибалтике для того, чтобы затем продать ее какой-либо крупной западной компании.

Однако руководитель по связям с общественностью французской торговой сети Auchan Антуан Перно сообщил, что у них нет планов расширяться ни в Эстонию, ни в другие страны Балтии. По его словам, распространяется ложная информация.

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